افورقي يصل الخرطوم غداً السبت في زيارة تستغرق يومين…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن الرئيس الإريتري أسياس افورقي، سيصل إلى الخرطوم يوم غدٍ السبت، في زيارة رسمية تمتد يومين. ويتوقع أن يبحث مع المسؤولين بالخرطوم العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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