وزارة الزراعة السودانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان وثيقة

الخليج 365 :

تم يوم الخميس التوقيع على اتفاقية بين وزارة الزراعة والغابات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان حول وثيقة مشروع مجتمعات مرنة بولاية النيل الأزرق بدعم كوري.

وقع من الجانب السوداني مهندس بابكر عثمان محمد علي وكيل وزارة الزراعة والغابات وعن البرنامج المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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وفي مراسم التوقيع أشار الوكيل بابكر إلى أن الحكومة الكورية دعمت المشروع من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وقدم هذا الدعم للمناطق التي بها نزاعات في النيل الأزرق وابيي وويتضمن أيضاً دعم فني، ويهدف لامتصاص آثار الحرب.

من جانبه أكد المدير العام للبرنامج أن وثيقة المشروع متمثلة في تعزيز استقرار المجتمع من خلال تحقيق سبل العيش المستدام ومناخ زراعي ذكي وأسس اقتصادية إنتاجية.

يشار الى أن مدة البرنامج سنتان بتكلفة 3 ملايين دولار.