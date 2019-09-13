عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

اجتماع مغلق بين حمدوك ومناوي وعقار وعرمان وجبريل بجوبا

إصابات و”بمبان” في مليونية القضاء أمام القصر

غندور: لا يحق لجهة عزل”الوطني” وعلى”التغيير” عدم ضغط حمدوك

حمدوك يؤكّد السعي لعلاقاتٍ متميزة ومتطوّرة مع جنوب السودان

اخبار اليوم

الشرطة تفرق (مليونية) استقلالية القضاء وقوى الحرية والتغيير تتعهد بمواصلة المواكب

حمدوك من جوبا : نطمح لعلاقات استراتيجية راسخة مع جنوب السودان

وزير الاعلام : هيكلة كاملة لأجهزة الاعلام الحكومية

(السيادي) يعلن استعداد الحكومة للتوصل الى اتفاق سلام شامل مع الثورية خلال شهرين

أزمة مواصلات وإختناق مروري غير مسبوق مطالبة بتدخل السلطات

الوطن

مليونية حاشدة بقلب الخرطوم تطالب باستقلال القضاء

غندور: لا يحق لأي جهة عزل “الوطني” سياسياً وإرتضينا بحمدوك

مساعدات مصرية عاجلة لمتضرري السيول بالسودان

الاتحاد الأوروبي يعلن جاهزيته لدعم السودان

رئيس جبهة الاتحاديين الديمقراطيين تلتقي بالسفير المصري بالخرطوم

الانتباهة

الشرطة تفرق محتجين من أمام القصر بـ”البمبان” والهراوات

عقار: نريد حكمًا ذاتيًا في المنطقتين

“الانتباهة” تكشف تفاصيل أوّل ظهور لموسى هلال

المهنيون: لم ننسق مع”قوش” لدخول القيادة في”6″ أبريل

ارتفاع وفيات الإسهالات المائية في النيل الأزرق

تفاصيل مثيرة وخطيرة في اختفاء شحنة سكر تخص شركة شهيرة

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الجريدة

مليونية”استقلال القضاء” تقتحم القصر والتغيير تدين إطلاق الغاز

عائشة موسى للمحتجين: سنعين من تختارونه للقضاء

العاملون بوزارة الصحة يطالبون بإقالة الإدارات وحل النقابة

عقار يطالب بالحكم الذاتي في المنطقتين

“هودو” قوات من الدعم السريع تقتاد مواطنًا بجنوب كردفان لمكان غامض

السوداني

“مواكب العدالة” تصل القصر والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

غندور: لا يحق لأيّ جهة عزل” حزبنا” سياسيًا

تأجيل جلسة المحكمة في قضية حل”الوطني”

الجمارك: غرفة تحكّم بتقنيات حديثة لمراقبة الحدود

عضو بـ”السيادي” لـ”المحتجين” اسقطوا الحكومة إذا حادت عن أهداف الثورة

الإرصاد: توقعات بهطول أمطار بعدد من الولايات

التيار

الأصمّ في”كباية الشاي”: لا دور لقوش في نجاح مليونية”6 أبريل”

مليونية القضاء تشهد إطلاق الغاز المسيل للدموع وإصابات وسط المتظاهرين

الخرطوم وجوبا يناقشان قضايا عالقة بينها أبيي والحدود

متظاهرون يهتفون”الشعب يريد رئيس قضاء جديد”