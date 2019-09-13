إجتماع مرتقب لمجلس المريخ وسوداكال يرفض التطبيع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دعا مجلس المريخ أعضائه إلى اجتماع طارئ ينعقد ” السبت” القادم لمناقشة عدد من الأجندة الموضوعة علي طاولته. وبحسب مصدر إداري رفيع بالمجلس فإن الجلسة المُرتقبة ينتظر أن تناقش التحضيرات الخاصة بفريق الكرة للاستحقاقات القادمة وعلي رأسها مواجهتي مريخ الفاشر في الدوري الممتاز وموقعة الوداد المغرب في إياب كاس الملك محمد السادس للأندية العربية. وقال المصدر إن المجلس طلب من الجهاز الفني لفريق الكرة تقرير وافٍ عن سير التحضيرات، والاحتياجات والعقبات التي تقف حائلاً أمام تنفيذ البرنامج الإعدادي بالصورة المطلوبة، وأشار إلى أن اجتماع المجلس المرتقب سيطلع كذلك علي تقرير مالي وافٍ عن المستحقات الخاصة ببعض لاعبي فريق الكرة الاأول، بجانب مستحقات الجهاز الفني بقية المتطلبات. و علم ” باج نيوز ” أن المجلس يتجه خلال جلسته المرتقبة إلى اصدار قرار واضح يتعلق برفض التحركات التي تستهدف تكوين لجنة تطبيع لإدارة النادي خلال الفترة القادمة. وأكد المصدر لـ ” باج نيوز” أن رئيس النادي ادم سوداكال رفض مقترح لجنة التطبيع وقال انه متمسك ببقاء المجلس الحالي واستمراره في سدة الحكم بالنادي. المادة السابقة وزارة الزراعة السودانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان وثيقة المقالة القادمة صحيفة: واشنطن ستنشر معلومات خطيرة حول الدور السعودي في هجمات 11 سبتمبر

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