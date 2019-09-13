اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019م هذا الصباح

الانتباهة

الشرطة تفرق محتجين من أمام القصر بـ”البمبان” والهراوات

عقار: نريد حكمًا ذاتيًا في المنطقتين

“الانتباهة” تكشف تفاصيل أوّل ظهور لموسى هلال

المهنيون: لم ننسق مع”قوش” لدخول القيادة في”6″ أبريل

ارتفاع وفيات الإسهالات المائية في النيل الأزرق

تفاصيل مثيرة وخطيرة في اختفاء شحنة سكر تخص شركة شهيرة

الجريدة

مليونية”استقلال القضاء” تقتحم القصر والتغيير تدين إطلاق الغاز

عائشة موسى للمحتجين: سنعين من تختارونه للقضاء

العاملون بوزارة الصحة يطالبون بإقالة الإدارات وحل النقابة

عقار يطالب بالحكم الذاتي في المنطقتين

“هودو” قوات من الدعم السريع تقتاد مواطنًا بجنوب كردفان لمكان غامض

السوداني

“مواكب العدالة” تصل القصر والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

غندور: لا يحق لأيّ جهة عزل” حزبنا” سياسيًا

تأجيل جلسة المحكمة في قضية حل”الوطني”

الجمارك: غرفة تحكّم بتقنيات حديثة لمراقبة الحدود

عضو بـ”السيادي” لـ”المحتجين” اسقطوا الحكومة إذا حادت عن أهداف الثورة

الإرصاد: توقعات بهطول أمطار بعدد من الولايات

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التيار

الأصمّ في”كباية الشاي”: لا دور لقوش في نجاح مليونية”6 أبريل”

مليونية القضاء تشهد إطلاق الغاز المسيل للدموع وإصابات وسط المتظاهرين

الخرطوم وجوبا يناقشان قضايا عالقة بينها أبيي والحدود

متظاهرون يهتفون”الشعب يريد رئيس قضاء جديد”

الصيحة

اجتماع مغلق بين حمدوك ومناوي وعقار وعرمان وجبريل بجوبا

إصابات و”بمبان” في مليونية القضاء أمام القصر

غندور: لا يحق لجهة عزل”الوطني” وعلى”التغيير” عدم ضغط حمدوك

حمدوك يؤكّد السعي لعلاقاتٍ متميزة ومتطوّرة مع جنوب السودان

الدار:

مسيرات حاشدة تصل القصر الجمهوري

التحقيق مع نافع علي نافع حول إنقلاب الإنقاذ

النيل الأزرق تسجل وفيات جديدة بـ(الإسهال المائي)

القبض على عصابة منزل وزير التخطيط العمراني بنهر النيل

شاب يدعو المصلين لعقد قرانه وضربه بواسطة أسرة الفتاة ووفاته

تأجيل تشكيل التشريعي وحكومات الولايات لما بعد السلام