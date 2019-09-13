التاريخ: 13-سبتمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة تحدى رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف، إبراهيم غندور، الدعوات الداعية لحل وتجميد نشاط حزبه. وقطع غندور في تغريدة له على حسابه الرسمي فيسبوك بعدم أحقية أية جهة بعزل المؤتمر الوطني سياسياً، وقال إنهم ارتضوا بأن يدير حمدوك المرحلة الانتقالية. ورد غندور في حسابه على مداخلة بقوله: (لا يستطيع أحد عزلنا سياسياً، ارتضينا وقبلنا الفترة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك). وأكد دعمهم لرئيس الوزراء في مهمته، مطالباً بعدم ممارسة أية ضغوط على حمدوك من قوى الحرية والتغيير وأحزابها، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غندور: ارتضينا بـ”حمدوك”.. ولا يحق لأية جهة عزل “الوطني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.