التاريخ: 13-سبتمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة كشفت مصادر أن الرئيس الإريتري أسياس افورقي، سيصل إلى الخرطوم يوم غدٍ السبت، في زيارة رسمية تمتد يومين. ويتوقع أن يبحث مع المسؤولين بالخرطوم العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفورقي يزور السودان غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.