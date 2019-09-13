ألقت نيابة الفساد والتحقيقات المالية بولاية البحر الأحمر، القبض على مُعتمد محلية سواكن السابق، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية وتبديد المال العام، ويُواجه تُهماً بموجب البلاغ (21/ 2019م).
وكَشَفَت مصادر أمس، عن تدوين بلاغات في مواجهة المعتمد تحت طائلة المواد (21، 26، 89، 97، 177، 181) من القانون الجنائي، بجانب المواد (13، 14، 53، 54، 55، 81) من قانون الشراء والتعاقُد والتخلُّص من الفائض 2010م والمادتين (14 و15) من قانون ديوان المراجعة القومي للعام 2015م، وأفادت المصادر بأنّ النيابة أفرجت عن (5) من المتُهمين، باعتبار أن التهم التي يُواجهونها يجوز فيها الإفراج بالضمان العادية.
وأوقفت النيابة، (15) مسؤولاً بالولاية تم القبض عليهم وترحيلهم إلى السجن القومي ببورتسودان عقب التحري معهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على معتمد “سواكن” السابق في بلاغ تجاوُزات مالية وإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.