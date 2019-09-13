القبض على معتمد “سواكن” السابق في بلاغ تجاوُزات مالية وإدارية

ألقت نيابة الفساد والتحقيقات المالية بولاية البحر الأحمر، القبض على مُعتمد محلية سواكن السابق، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية وتبديد المال العام، ويُواجه تُهماً بموجب البلاغ (21/ 2019م).

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وكَشَفَت مصادر أمس، عن تدوين بلاغات في مواجهة المعتمد تحت طائلة المواد (21، 26، 89، 97، 177، 181) من القانون الجنائي، بجانب المواد (13، 14، 53، 54، 55، 81) من قانون الشراء والتعاقُد والتخلُّص من الفائض 2010م والمادتين (14 و15) من قانون ديوان المراجعة القومي للعام 2015م، وأفادت المصادر بأنّ النيابة أفرجت عن (5) من المتُهمين، باعتبار أن التهم التي يُواجهونها يجوز فيها الإفراج بالضمان العادية.

وأوقفت النيابة، (15) مسؤولاً بالولاية تم القبض عليهم وترحيلهم إلى السجن القومي ببورتسودان عقب التحري معهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)