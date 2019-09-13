اجتماعٌ مُغلقٌ بين حمدوك ومناوي وعقار وعرمان وجبريل بجوبا

وصل رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، في أول رحلة خارجية له بعد توليه مهام منصبه، تستمر يومين، يُجري خلالها محادثات مع الرئيس سلفا كير ميارديت، وقادة الحركات المسلحة الموجودين هناك.

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وعلمت مصادر أنه بَاتَ وشيكاً الاتّفاق بين الحكومة والجبهة الثورية على المُشاركة في هياكل السلطة الانتقالية، والاتّفاق السِّياسي على حل القضايا التي من أجلها حملت الجبهة الثورية السلاح.

ورصدت المصادر من فندق كراون بمدينة جوبا مساء أمس، اجتماعاً مُغلقاً بدأ في الخامسة عصراً، استمر حتى الليل، ضم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس الجبهة الثورية ومالك عقار وجبريل إبراهيم وياسر عرمان ومني أركو مناوي وقيادات جبهة البجا، في حُضور توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان لشؤون الأمن، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)