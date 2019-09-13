تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * اجتماع مغلق بين حمدوك ومناوي وعقار وعرمان وجبريل بجوبا *إصابات و”بمبان” في مليونية القضاء أمام القصر * غندور: لا يحق لجهة عزل “الوطني” وعلى “التغيير” عدم ضغط حمدوك * حمدوك يؤكد السعي لعلاقات متميزة ومتطورة مع جنوب السودان * بات وشيكاً الاتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية على المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية الإنتباهة: * الشرطة تفرق محتجين من أمام القصر بـ”البمبان” والهراوات * عقار: نريد حكماً ذاتياً في المنطقتين * (الإنتباهة) تكشف تفاصيل أول ظهور لموسى هلال Advertisements * المهنيون: لم ننسق مع (قوش) لدخول القيادة في (6) أبريل * ارتفاع وفيات الإسهالات المائية في النيل الأزرق * تفاصيل خطيرة في اختفاء شحنة سكر تخص شركة شهيرة الدار: * مسيرات حاشدة تصل القصر الجمهوري * التحقيق مع نافع علي نافع حول إنقلاب الإنقاذ * النيل الأزرق تسجل وفيات جديدة بـ(الإسهال المائي) * القبض على عصابة منزل وزير التخطيط العمراني بنهر النيل * شاب يدعو المصلين لعقد قرانه وضربه بواسطة أسرة الفتاة ووفاته * تأجيل تشكيل التشريعي وحكومات الولايات لما بعد السلام الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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