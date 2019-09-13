5 دول أوروبية تصدر بيانا مشتركا عاجلا بشأن نية إسرائيل ضم “غور الأردن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ليل اليوم الخميس، عن قلقها الشديد تجاه إعلان نتنياهو رغبته ضم غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت للسيادة الإسرائيلية.

باريس – سبوتنيك. وقال وزراء خارجية البلدان الخمسة في بيان مشترك : “فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا قلقة جداً بسبب الإعلان المتعلق باحتمال ضم مناطق من الضفة الغربية منها غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت”.

من جهة ثانية أكد وزراء خارجية الدول الأوروبية الخمس على “حق إسرائيل بالأمن” مضيفين : “نحن ندين بشدة الاعتداءات الأخيرة التي شُنّت من غزة ضد إسرائيل”. المادة السابقة الحوثي يعلن مكافآت مالية ضخمة للاعبي المنتخب اليمني المشارك في تصفيات “قطر 2022” المقالة القادمة مقتل وإصابة 17 بتفجير عبوة ناسفة جنوب شرقي تركيا

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