"ريهانا" تكشف أسباب تخليها عن الغناء

اعتذرت النجمة العالمية ريهانا، لمعجبيها بشأن تخليها عن الغناء لفترة مؤقتة؛ بسبب تركيزها على العمل في مجالها الجديد.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ريهانا اعترفت بأنها لن تصدر أي موسيقى جديدة في أي وقت قريب؛ لأنها تركز على إمبراطوريتها في الأزياء والملابس الداخلية ومستحضرات التجميل التي تقدر بـ486 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة، أن الفنانة وجهت كلمات لمتتبعيها تحثهم فيها على الصبر عليها في هذه الفترة، قائلة:"يجب أن يتحلوا بالصبر قبل سماع أي شيء جديد عنها".

وأضافت: "كل ما أقوم به سيكون مؤتمنًا سواء كان الألبوم أو العطور أو الملابس الداخلية أو المكياج أو الموضة، يجب أن تنتظروا أنا آسفة جدًا".

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وفي السنوات الثلاث الأخيرة، حولت ريهانا انتباهها إلى مشاريع أخرى، بما في ذلك خط الملابس الداخلية التي حققت لها إيرادات قدرت ب120 مليون جنيه إسترليني.

في غضون ذلك، حققت ماركة مستحضرات التجميل "فانتي بوتي" الخاصة بها، أرباحًا تقدر ب80 مليون جنيه إسترليني في الأسابيع القليلة الأولى من مبيعاتها، إلا أن العلامة التجارية الآن تبلغ قيمتها 2.5 مليار جنيه إسترليني.

يذكر أن ريهانا لم تصدر ألبومًا منذ 2016، وركزت بدلًا من ذلك على مشاريع أخرى بما في ذلك الأزياء والمكياج.