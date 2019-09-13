غادر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المستشفى بالولايات المتحدة، وذلك بعد إجراء فحوصات طبية تكللت بالنجاح، بحسب ما أعلن التلفزيون الكويتى، اليوم الجمعة.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أفادت، الأحد الماضي بأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقاً.
ووصل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الإثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.
وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس.
وكان تلقى عصر أمس، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا من الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق حيث اطمأن خلاله على صحته ونتائج الفحوصات الطبية متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
هذا وقد طمنه على نتائج الفحوصات الطبية معربا عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه رئيس جمهورية العراق الشقيق من طيب المشاعر مقدرا هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل الأمن والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجراء فحوصات طبية.. أمير الكويت يغادر المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.