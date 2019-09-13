لماذا أضافت الصين 100 طن من الذهب في إحتياطتها.. ومن هى الدول الأكثر تملكًا؟

استمرت الصين في تخزين كميات كبيرة من الذهب منذ بداية الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وارتفعت حيازة بكين من المعدن الأصفر لتسجل مستوي 62.45 مليون أوقية بنهاية أغسطس الماضي مقابل 62.26 مليون أوقية ذهب بنهاية يوليو، بحسب بيانات صادرة من بنك الشعب الصيني.

وبذلك ارتفع احتياطي الصين من الذهب بنحو 5.91 طن في أغسطس بعد أن قامت بكين بإضافة 94 طن أوقية ذهب فى الفترة ما بين ديسمبر حتى يوليو.

وارتفعت اسعار الذهب في العام الجاري لأعلي مستوي منذ 6 سنوات بعد أن تجاوز مستوي الـ 1500 دولار للأوقية مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وكشف تقرير لوكالة بلومبيرج الأميركية عن إجراءات اقتصادية اتخذتها بكين، منذ ديسمبر الماضي، بإضافة كميات هائلة من الذهب إلى احتياطياتها، مما أثر بشكل ملحوظ على أسعار الذهب، ليرتفع 18 % منذ بداية العام.

وأوضح خبراء اقتصاد أن الصين استخدمت الحرب التجارية كحافز لتنويع احتياطتها، وبصفة خاصة الذهب الذى يعد من الوسائل الأمنة للاستثمار.

يشار إلى أن الذهب وصل حاليا إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2013، مما يدل على تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي، فيما خفضت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة، في محاولة لمكافحة التباطؤ الاقتصادي.

الدول الأكثر إمتلاكًا للإحتياطى الذهب:

1 ـ الولايات المتحدة الأميركية (8133 طن).

2 ـ ألمانيا (3369 طن).

3 ـ صندوق النقد الدولي (2814 طن).

4 ـ إيطاليا (2451 طن).

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5 ـ فرنسا (2436 طن).

6 ـ روسيا ( 2168 طن).

7 ـ الصين (1885 طن).

اسعار الذهب