لماذا أضافت الصين 100 طن من الذهب في إحتياطتها.. ومن هى الدول الأكثر تملكًا؟

استمرت الصين في تخزين كميات كبيرة من الذهب منذ بداية الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وارتفعت حيازة بكين من المعدن الأصفر لتسجل مستوي 62.45 مليون أوقية بنهاية أغسطس الماضي مقابل 62.26 مليون أوقية ذهب بنهاية يوليو، بحسب بيانات صادرة من بنك الشعب الصيني.
وبذلك ارتفع احتياطي الصين من الذهب بنحو 5.91 طن في أغسطس بعد أن قامت بكين بإضافة 94 طن أوقية ذهب فى الفترة ما بين ديسمبر حتى يوليو.
وارتفعت اسعار الذهب في العام الجاري لأعلي مستوي منذ 6 سنوات بعد أن تجاوز مستوي الـ 1500 دولار للأوقية مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وكشف تقرير لوكالة بلومبيرج الأميركية عن إجراءات اقتصادية اتخذتها بكين، منذ ديسمبر الماضي، بإضافة كميات هائلة من الذهب إلى احتياطياتها، مما أثر بشكل ملحوظ على أسعار الذهب، ليرتفع 18 % منذ بداية العام.
وأوضح خبراء اقتصاد أن الصين استخدمت الحرب التجارية كحافز لتنويع احتياطتها، وبصفة خاصة الذهب الذى يعد من الوسائل الأمنة للاستثمار.
يشار إلى أن الذهب وصل حاليا إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2013، مما يدل على تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي، فيما خفضت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة، في محاولة لمكافحة التباطؤ الاقتصادي.
الدول الأكثر إمتلاكًا للإحتياطى الذهب:
1 ـ الولايات المتحدة الأميركية (8133 طن).
2 ـ ألمانيا (3369 طن).
3 ـ صندوق النقد الدولي (2814 طن).
4 ـ إيطاليا (2451 طن).
5 ـ فرنسا (2436 طن).
6 ـ روسيا ( 2168 طن).
7 ـ الصين (1885 طن).
اسعار الذهب
تراجعت اسعار الذهب عند تسوية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن تعافت من كبوتها لتحقق مكاسب تجاوزت الـ 21 دولار خلال التعاملات، بضغط من قرار المركزي الأوربي وارتفاع البورصة الأمريكية.
وجاءت مكاسب اسعار الذهب بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على الودائع لمزيد من النطاق السالب، مع استئناف برنامج شراء الأصول في منطقة اليورو.
و قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة حتى منتصف أكتوبر بدلاً من تطبيقها في بداية الشهر المقبل.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بوتيرة قوية خلال الأسبوع الماضي، فيما تباطأ معدل التضخم الأمريكي خلال أغسطس المنصرم.
ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.20 دولار ليصل إلى 1507.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1532.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة (3 دولارات) ليسجل 1500.20 دولار.
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