قحت تدفع بترشيحات سفراء للخارجية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قوى الحرية والتغيير الفراغ من فرز المرشحين لولاة الولايات وأعضاء مفوضية السلام اليوم. فيما أكدت تقديم جميع مكوناتها لمرشحين دبلوماسيين لوزارة الخارجية يجري فحصهم من قبل اللجنة الخماسية بغرض تقديمهم قريباً. وأفصح القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله عن اكتمال ترشيحات ولاة الولايات وأعضاء مفوضية السلام، مبيناً أن عملية الفرز ستنتهي اليوم. ولفت خلف الله إلى أن لجنة الحرية والتغيير سلمت حمدوك أسماء المرشحين لتولي وزارتي الثروة الحيوانية والبنى التحتية، متوقعاً إعلان الأسماء السبت القادم . وفي ما يتعلق بمطالبة الجبهة الثورية إرجاء تعيين الولاة واختيار أعضاء التشريعي إلى حين توقيع السلام، قال خلف الله إن تعيين الولاة لا يمكن أن يعيق اتمام السلام، ونوه بأن الباب مازال مفتوحاً لاختيار أعضاء المجالس التشريعية وحكومات الولايات.