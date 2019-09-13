(الأرصاد): توقعات بهطول أمطار بمعظم الولايات

توقّعت وحدة الإنذار المُبكِّر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، هطول أمطار بعدد من الولايات.

ونوّه التقرير اليومي للوحدة عن حالة الطقس وموقف الأمطار خلال (72) ساعة المقبلة، إلى احتمال هطول أمطار غزيرة بولايات “النيل الأزرق، جنوب وغرب كردفان وجنوب وغرب دارفور”، وأمطار متوسطة بولايتي “القضارف وسنار”.

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وتوقّعت الوحدة حسب (سونا) اليوم (الخميس)، هطول أمطار خفيفة بولايات “البحر الأحمر، كسلا، الجزيرة، النيل الأبيض، جنوب كردفان، وسط غرب دارفور والنيل الأزرق”، وأشارت إلى أن الفاصل المداري يمر شمال كسلا وجنوب دنقلا وكريمة، وشمال الولايات الغربية، ومن المُتوقّع أن يُحافظ على موقعه خلال (72) ساعة.

وأوضح التقرير أنّ ولاية الخرطوم سَجّلت أعلى مُعدّل لهطول الأمطار فجر اليوم بـ(25.9) ملم، وسجّلت كسلا (21.1) ملم، والقضارف (4) ملم، وود مدني خفيفة، وأبو نعامة (1.4) ملم والنهود (16.7) ملم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)