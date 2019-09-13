رئيس ريال مدريد يدرس إقامة كلاسيكو التنس في البرنابيو

كشف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس عن رغبته في استضافة مباراة بين نجمي التنس السويسري روجيه فيدرر والإسباني رفايل نادال، بملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

نادال بعد تحقيقه اللقب الـ19 ببطولات الغراند سلام، أصبح بعيداً عن فيدرير بفارق لقب واحد فقط ومتقدماً على دجوكوفيتش بفارق 3 ألقاب.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز يرغب في إقامة هذه المباراة بين نادال فيدرر على ملعب سانتياغو برنابيو، بحضور جماهيري كبير سيصل إلى90 ألف متفرج.

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وبحسب يوروسبورت أشارت الصحيفة، أن هذه ليس المرة الأولى التي يقترح خلالها بيريز إقامة مباراة تنس على ملعب سانتياغو بيرنابيو، حيث كان من المُقرر إقامة مباراة بين نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش في 2012 لكن لم تقام بسبب إصابة نادال في الركبة.

كانت العاصمة البلجيكية بروكسيل قد شهدت أعلى مُعدل لحضور جماهيري في مباراة تنس عام 2011، خلال مواجهة البلجيكية كيم كليستيرز والأمريكية سيرينا ويليامز، حيث وصل عدد الحضور 35681 متفرج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)