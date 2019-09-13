رئيس ريال مدريد يكشف سبب فشل ضم بوغبا ومبابي

كشف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم التعاقد مع الثنائي، بول بوغبا، نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكيليان مبابي، نجم مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وتم ربط ريال مدريد بالتعاقد مع الكثير من اللاعبين في الميركاتو الصيفي، وعلى الرغم من التعاقد مع خمسة لاعبين، إلَّا أن الجماهير كانت تأمل في التعاقد مع اسم كبير آخر قبل انتهاء السوق في 2 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكان أول اللاعبين المرتبطين بالانتقال إلى النادي الملكي هو الفرنسي بول بوغبا لاعب خط، حيث وضعه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي على رأس قائمة مطالبه لتدعيم صفوف الفريق.

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وقال بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لقد حاولنا التعاقد مع بول بوغبا، ولكن مانشستر يونايتد مع الأسف رفض بيعه نهائيا، لقد حولنا ضمه وتقدمنا بأكثر من عرض ولكن دون جدوى”.

وبحسب يوروسبورت أضاف “الأمر نفسه لم يختلف مع كيليان مبابي، نحن نريد التعاقد معه منذ فترة طويلة، ولكن إدارة باريس سان جيرمان ترفض بيعه، ولكننا سنحاول مرة آخرى الدخول في مفاوضات مع ناديه من جديد مع نهاية الموسم الجاري”.

وعن نتائج الفريق في الموسم الماضي أوضح بيريز قائلاً: “أعتقد أن هذا الأمر طبيعي للغاية بعد النجاح الكبير الذي حققه الفريق في الأعوام الماضية، وهم قادرون على تكرار الأمر من جديد هذا الموسم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)