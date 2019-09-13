“الوطني” يطلب من “التغيير” عدم “الضغط” على حمدوك

طالب رئيس المؤتمر الوطني المكلف، إبراهيم غندور، قوى إعلان الحرية، بعدم ممارسة “الضغوط” على رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وأشار إلى أنهم أعلنوا دعمهم لحمدوك في مهمته، منوهاً إلى أنه لا يحق لأي جهة حل وتجميد الحزب أو عزله سياسياً.

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وقال غندور في حسابه على “الفيسبوك” بحسب الشروق – إنه لا أحد يستطيع عزلهم عن الساحة السياسية، وأضاف أنهم في الوطني ارتضوا وقبلوا بالفترة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.

وتأتي تصريحات غندور بعد أن أرجأت محكمة الطعون الإدارية بالخرطوم، جلسة للنظر في حل وحظر حزب المؤتمر الوطني لوقتٍ لاحق.

وكانت المحكمة، قد استمعت الثلاثاء الماضي، لدفوعات المؤتمر الوطني حول طلب حل الحزب، ومصادرة أمواله وأصوله، الذي دفعت به منظومة “زيرو فساد”، بعد رفض مجلس الأحزاب طلباً تقدمت به المنظمة بحل “الوطني”، مما حدا بالمنظمة تقديم طعن ضد القرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)