مبارك الفاضل يدعو لإشراك القوى غير الموقعة على إعلان “التغيير” في التشريعي

دعا رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، لاستيعاب القوى السياسية التي شاركت في الثورة من غير الموقعين على إعلان الحرية والتغيير في عضوية المجلس التشريعي الانتقالي المقرر إعلانه حسب الوثيقة الدستورية خلال ثلاثة أشهر بعد التوقيع.

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وقال الفاضل حسب (إس إم سي) اليوم (الخميس)، إنهم سيبذلون قصارى جهدهم لجمع الصف الوطني خلف برنامج الانتقال والإصلاح المؤسسي ومواجهة التحديات التي ستواجه عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ودعا لاعتماد الحوار والتفاوض المباشر مدخلاً لحل النزاعات خاصةً المتعلقة بعملية تحقيق السلام. وأكد الفاضل حرصهم على تأمين عملية الانتقال الديمقراطي مع القوى السياسية الأخرى التي ترغب في أمن واستقرار البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)