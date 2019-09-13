خبير استراتيجي يدعو الحركات لتعزيز خيار السلام أولاً

التاريخ: 12-سبتمبر-2019
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رحب الخبير الاستراتيجي، د. أسامة محمد سعيد، بتوقيع طرفي الحكومة والحركات المسلحة على اتفاق المبادئ بجوبا، واعتبره مؤشراً جيداً للتوصل إلى اتفاق شامل، داعياً الحركات إلى تنزيل تصريحات الفريق أول حميدتي المشددة على تحقيق السلام أولاً ومن ثم التنمية، على أرض الواقع.
ورأى سعيد في حديثه أن فلسفة تحقيق السلام تتماشى مع أولويات الدولة باعتبارها الأساس لصنع أرضية لمعالجة بقية مشكلات البلاد، وأشار إلى أنه لا تنمية بدون استقرار، وأثنى في حديثه على الدور المحوري للقيادة الجنوبية في توصل الأطراف لهذا الإعلان، وكذلك دور عضو مجلس السيادة الفريق أول حميدتي في تذليل العديد من العقبات بفضل ما يتمتع به من “كاريزما”.
ونادى سعيد بحسب الشروق – الطرفين، بضرورة استعجال خطوات الاتفاق الشامل للمضي بالبلاد إلى الأمام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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