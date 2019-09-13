ريال مدريد يعلن رسمياً إصابة مودريتش

أعلن ريال مدريد عبر بيان رسمي إصابة نجمه لوكا مودريتش في عضلة الفخذ الأيمن وأنه سيخضع للفحوصات الطبية من أجل تحديد مدة غيابه.

وكان مورديتش قد غاب في مباراة بلد الوليد بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في موقعة سيلتا فيغو فيما جلس على مقاعد البدلاء في الجولة الماضية أمام فياريال.

ومن المتوقع غياب مودريتش عن موقعة ريال مدريد أمام ليفانتي المقرر إقامتها ظهر السبت المقبل فيما لم تتضح الصورة بشأن مدة الغياب النهائية.

كما بات مورديتش مرشحا للغياب عن مواجهة باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

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ويواجه ريال مدريد سلسلة من المباريات الساخنة حيث كان يحتاج إلى خدمات مودريتش في وسط الملعب حيث سيواجه باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا إضافة إلى مباريات أخرى ساخنة خارج الديار.

وسيلتقي ريال مدريد كل من إشبيلية وأتلتيكو مدريد عقب مواجهة باريس سان جيرمان وكل منهما خارج الديار على معلي رامون سانشيز بيثخوان وواندا ميتروبوليتانو.

وبحسب يوروسبورت يبدو أن شبح الإصابات يطارد ريال مدريد حيث كان يعاني النجم البلجيكي إدين هازارد من إصابة في عضلة الفخذ وتخلص منها عقب خضوعه لمدة شهر للعلاج كما غاب فيرلاند ميندي بسبب إصابة أخرى بالفخذ.

وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد أعلن قبل ذلك ابتعاد ماركو أسينسيو عن الملاعب لمدة 6 أشهر بسبب إصابة بقطع بالرباط الصليبي للركبة والغضروف المفصلي.

وكان ريال مدريد قد فقد 4 نقاط في 3 مباريات فقط من مسابقة الليغا الإسبانية وهو ما يؤكد تراجع مستوى النادي الملكي في عهد زيدان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)