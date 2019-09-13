فرنسا تبدي حرصها على تطوير التعاون العسكري مع السودان

أكد الملحق العسكري الفرنسي في الخرطوم، المقدم إلكس كروز، خلال لقائه رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول محمد عثمان الحسين، حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون العسكري مع السودان، وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة في السودان مواتية لترفيع شكل التعاون والعلاقات بين البلدين والجيشين.

وقال كروز بحسب الشروق -إن السودان يتطلع لتطوير علاقات التعاون العسكري في كافة المجالات خاصة والبلاد تدخل مرحلة جديدة.

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من جهة أخرى التقى رئيس الأركان المشتركة المكلف بمكتبه، الملحق العسكري بسفارة دولة قطر والمنتهية فترة عمله بالبلاد ،اللواء الركن سامي الجتال، وأشاد الحسين بمجهودات الجتال في تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون العسكري والعمل المشترك خلال فترة عمله بالسودان.

من جانبه أشار اللواء الركن سامي الجتال إلى التواصل بين البلدين ودفع وتطوير العلاقات خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، مثمناً الفرص التي يتيحها السودان لتدريب القطريين في المعاهد والكليات العسكرية، معرباً عن شكره وامتنانه للسودان حكومة وشعباً وقيادة القوات المسلحة على التعاون الذي وجده خلال فترة عمله التي أمضاها بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)