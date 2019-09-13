جنوب دارفور واليوناميد يبحثان أوجه التعاون المشترك

التقى والي جنوب دارفور المكلف اللواء الركن هاشم خالد محمود بمكتبه اليوم وفد بعثة اليوناميد وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين حكومة الولاية والبعثة في تأمين الموسم الزراعي ومنع الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين .

وأكد الوالي هاشم خالد بحسب سونا – عدم حدوث أي احتكاك حتى الآن بين المزارعين والرعاة، لافتاً إلى أن التحدي يكمن في مرحلة عودة البادية التي تتزامن مع فترة الحصاد، مشيداً بالخدمات التي ظلت تقدمها بعثة اليوناميد في مجالات الصحة والتعليم والمياه وفض النزاعات.

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فيما هنأت نائبة رئيس البعثة الشعب السوداني بنجاح ثورته وتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، معربة عن أملها في أن تفضي المفاوضات والاتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا إلى سلام شامل في السودان .

وأشارت إلى خروج البعثة بحلول 2020م وتسليم مواقعها في دارفور إلى حكومات الولايات للاستفادة منها في تنمية المجتمعات المحلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)