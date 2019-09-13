وزير المالية يعد بتذليل عقبات الجمارك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وعد د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بتذليل كافة العقبات التي تعترض أداء هيئة الجمارك وتمكينها من الاضطلاع بدورها الإيرادي ومهمتها في حماية الاقتصاد الوطني .

واطلع الوزير خلال لقائه اليوم بمكتبه الفريق د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك، على حزمة إجراءات تعتزم الهيئة تنفيذها خلال الفترة المقبلة بغرض زيادة الإيرادات وحماية الاقتصاد من بينها تبسيط وتسهيل المعاملات الجمركية ومكافحة التهريب بما يقلل الفاقد الإيرادي، وتم التوافق على ضرورة ضبط تصدير الذهب وتطوير آليات مكافحة التهريب، وضبط تهريب سلع الصادر من المنتجات الزراعية والغابية المهمة سيما السمسم والصمغ العربي.

وقال رئيس هيئة الجمارك: تمكنا من عمل غرفة تحكم تتم عبرها مراقبة الحدود بتقنية حديثة لمنع التهريب إضافة للغرف الميدانية التي تجوب الحدود بمختلف اتجاهاتها لمكافحة التهريب وزيادة عدالة تحصيل الإيرادات وتقليل الفاقد منها، وقدّم الفريق بشير تفصيلاً للتطورات التي حدثت في زيادة تحصيل الإيرادات الجمركية اتساقاً مع زيادة وانسياب حركة التجارة العالمية مع دول متعددة .

وتوقّع بشير أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية لإنفاذ كافة مشروعات الجمارك التي تسهم في زيادة الإيرادات وضبط الصادر ومكافحة التهريب ، ووعد بأن تكون الهيئة ذراع وزارة المالية الأيمن لزيادة الإيرادات.