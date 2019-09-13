استزراع 12 ألف أصبعية من الأسماك بشمال كردفان

الخليج 365 :

كشف مدير الإنتاج الحيواني بالإدارة العامة للثروه الحيوانية بشمال كردفان حسن آدم برير عن استزراع 12 الف و500 أصبعية من الأسماك المختلفة في مناطق بربر بمحلية شكيان ام بادرتنه بمحلية سودري ومسطح وداي عبلي بمحلية ام روابة .

وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء ان الاستزراع الذي تم ،جاء بعد دراسات أجريت في المسطحات المائيه بتلك المناطق ونشر ثقافه صيد الأسماك .

واضاف أن الاستزراع يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواطني المنطقة وزياده الدخل للأسر.

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وأوضح أن الإصبعيات تم استجلابها من ترده الرهد ابودكنة التي أصبحت تتميز بمخزون استرايجي من الأسماك لافتاً إلى أنه سيتم إقامة جمعيات لصائدي الأسماك و تهدف إلى تنظيم عمل الصيد والمحافظة على المورد السمكي ومحاربة الصيد الجائر كاشفاً عن تدريب 6 من صائدي الأسماك بمحلية سودري،منوهاً إلى أن هناك اتفاقية تم توقيعها مع وزارة الثروة الحيوانية لتعمير مسطحات المياه في العام 2018

وتوقع سيادته أن يتم انتاج 77طن من الأسماك المختلفة خلال هذا العام.

واستعرض سيادته عدد من الانجازات المختلفة التي ساهمت كثيراً في دفع مسيرة العمل خلال الفترة الماضية.