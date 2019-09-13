- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
كشف مدير الإنتاج الحيواني بالإدارة العامة للثروه الحيوانية بشمال كردفان حسن آدم برير عن استزراع 12 الف و500 أصبعية من الأسماك المختلفة في مناطق بربر بمحلية شكيان ام بادرتنه بمحلية سودري ومسطح وداي عبلي بمحلية ام روابة .
وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء ان الاستزراع الذي تم ،جاء بعد دراسات أجريت في المسطحات المائيه بتلك المناطق ونشر ثقافه صيد الأسماك .
واضاف أن الاستزراع يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواطني المنطقة وزياده الدخل للأسر.
وأوضح أن الإصبعيات تم استجلابها من ترده الرهد ابودكنة التي أصبحت تتميز بمخزون استرايجي من الأسماك لافتاً إلى أنه سيتم إقامة جمعيات لصائدي الأسماك و تهدف إلى تنظيم عمل الصيد والمحافظة على المورد السمكي ومحاربة الصيد الجائر كاشفاً عن تدريب 6 من صائدي الأسماك بمحلية سودري،منوهاً إلى أن هناك اتفاقية تم توقيعها مع وزارة الثروة الحيوانية لتعمير مسطحات المياه في العام 2018
وتوقع سيادته أن يتم انتاج 77طن من الأسماك المختلفة خلال هذا العام.
واستعرض سيادته عدد من الانجازات المختلفة التي ساهمت كثيراً في دفع مسيرة العمل خلال الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر استزراع 12 ألف أصبعية من الأسماك بشمال كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.