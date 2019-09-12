البورصة الأمريكية تحافظ على الارتفاع بنهاية التعاملات

حافظت البورصة الأمريكية على الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، ليرتفع "داو جونز" للجلسة السابعة على التوالي لكنه قلص مكاسبه التي وصلت إلى 150 نقطة خلال التعاملات .
وواصلت التطورات التجارية في طريقها الإيجابي، حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على واردات صينية حتى منتصف أكتوبر المقبل .
وأعلن المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى -0.50 بالمائة كما قرر استئناف برنامج شراء السندات.
وقال الرئيس الأمريكي على قرار البنك الأوروبي، قائلاً: "المركزي الأوروبي يتصرف بسرعة وينجح في خفض اليورو أمام الدولار القوي جداً" .
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي .
ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة إلى 27200 نقطة، بعد أن كسر حاجز الـ27 ألف نقطة بالأمس لأول مرة منذ نهاية يوليو الماضي .
كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3010 نقطة، وصعد "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 0.5 بالمائة إلى 8213 نقطة .
وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش،، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 98.367 .
واستهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع بعد أن أجلت الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات .
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 60.28 نقطة أو 0.22 بالمئة ليفتح عند 27197.32 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.15 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 3009.08 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 36.91 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 8206.59 نقطة عند الفتح .
استمرت البورصة الأمريكية فى اتجاهها التصاعدي بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، ليسجل مؤشر "داو جوزنز" أعلى مستوي منذ يوليو الماضي بعد أن ربح 220 نقطة ليتجاوز مستوي الـ 27 ألف نقطة بقيادة سهم "أبل" .
والمكاسب في البورصة الأمريكية أتت مع ارتفاع قوي سهم "آبل" بعد إعلان الشركة إصدارات "آيفون 11 " الجديدة.
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