أسعار النفط تواصل نزيف الخسائر لليوم الثالث على التوالي

تراجعت اسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي ليخسر 1 % مع شكوك حول الوضع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وسط نفي مسؤول أمريكي لتقارير تشير إلى سعى بلاده لعقد صفقة مؤقتة مع بكين، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.
وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من اليوم تأجيل تطبيق تعريفات جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى منتصف الشهر المقبل بدلاً من بداية أكتوبر.
ومن ناحية أخرى، قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم خفض الفائدة على تسهيلات الودائع مع استئناف العمل ببرنامج شراء السندات.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي الجديد، إنه لن يتم اتخاذ قرار بتخفيضات أكبر قبل اجتماع أوبك المقرر عقده في ديسمبر المقبل، ومع تعهدات من قبل أعضاء المنظمة باستمرار خفض الإنتاج وذلك خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي.
وأعلنت منظمة أوبك أمس زيادة الإنتاج لديها في الشهر الماضي بمقدار 136 ألف برميل يومياً إلى 29.741 مليون برميل يومياً.
كما خفضت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بمقدار 80 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة عند 1.02 مليون برميل يومياً.
وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.2 بالمائة عند 55.09 دولار للبرميل.
وبحلول الساعة 6:45 مساءً توقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.7 بالمائة إلى 60.36 دولار للبرميل.
وتراجعت اسعار النفط بشكل كبير عند تسوية التعاملات أمس الأربعاء، ليهبط نحو 3 % بعد أن نشرت وكالة بلومبرج عن مصادر لم تفصح عن هويتها أن دونالد ترامب يبحث تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في مسعى لإعادة التفاوض وسط احتمالية أن يجتمع الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني حسن روحاني في وقت لاحق من هذا الشهر في نيويورك .
وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.9 بالمائة مُسجلاً 55.75 دولار للبرميل، بعد أن وصلت إلى مستوى 58.25 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 2.4 بالمائة ليهبط إلى 60.91 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجلت مستوى 63.23 دولار للبرميل خلال التعاملات.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تواصل نزيف الخسائر لليوم الثالث على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.