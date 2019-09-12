بعثة الهلال تصل العاصمة نيجيريا وتحظى بأستقبال خاص من سفارة السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال إلى العاصمة النيجيرية أبوجا لمواجهة إنيمبا النيجيري عصر الأحد المقبل لحساب ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وكان في استقبال البعثة القائم بالأعمال بالإنابة قذافي عبد الله محمد ولم تستهلك البعثة وقتا واكتملت إجراءات الدخول بسهولة ويسر بعد أن سهلت أسرة السفارة السودانية الإجراءات.

وضمت بعثة الهلال التي غادرت من الخرطوم إلى أديس أبابا ومنها إلى العاصمة النيجيرية أبوجا (29) شخصا من بينهم (17) لاعبا، انضم إليهم خماسي المنتخب الأولمبي ليصبح عدد اللاعبين (22) قبل التوجه عصر غد إلى أبا معقل إنيمبا، وسيختتم الهلال تدريباته عصر السبت بملعب المباراة؛ وترأس البعثة المهندس محمد عبد اللطيف هارون عضو مجلس الإدارة.