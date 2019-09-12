جاهزية لتمويل الجمعيات الإنتاجية بولاية النيل الأزرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهد الموسم الزراعي ٢٠١٩-٢٠٢٠م ،اهتماماً متعاظماً من قبل مؤسسات التمويل وزيادة ملحوظة في المبالغ المخصصة للتمويل الزراعي وتصدر البنك الزراعي القائمة في تمويل المزارعين بجانب عدد من مؤسسات التمويل الأصغر وساهمت السياسات الأخيرة في تشجيع المزارعين وتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للإقبال على التمويل.

وفي احتفالية يوم الحقل الذي نظمته وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بتشريف والي النيل الأزرق المكلف جاءت مشاركة عدد من مديرى المصارف والبنوك ضمن الوفد المرافق للوالي تأكيداً علي اهتمام مؤسسات التمويل بالقطاع الزراعي ومساهماتها المقدرة لإنجاح الموسم الزراعي.

وأكد محمد دوكة مدير مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية جاهزيتهم لتمويل الجمعيات الإنتاجية وفق الضوابط والاجراءات.

وأضاف دوكة أن مصرف الادخار لديه حزم من الخدمات المختلفة التي من شأنها تحسين دخل الأفراد والمجموعات بجانب زيادة الإنتاج والإنتاجية داعياً الجميع للتعرف على هذه الحزم والخدمات خاصة جانب الاجراءات واللوائح.