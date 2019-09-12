بيان قطري “يثير جدلا واسعا” بشأن تصريحات “تم استغلالها وتوجيهها بشكل خاطئ”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير القطري محمد العمادي، اليوم الخميس، بيانا توضيحيا بشأن تصريحاته عن قطاع غزة، التي اعتبرت مسيئة للفلسطينيين والمصريين.

وأكد العمادي في البيان، أن تصريحاته بخصوص الوضع المأساوي في قطاع غزة تم استغلالها وتوجيهها بشكل خاطئ، بحسب وكالة “سما” الفلسطينية المستقلة.

وشدد على أن “دولة قطر لن تتخلى عن سكان قطاع غزة، ولا زالت تسعى بكل الطرق والعلاقات مع جميع الأطراف ومؤسسات الأمم المتحدة لتحسين حياة الناس بغزة وإبعادهم عن خطر الحرب ومنع انهيار المؤسسات الرسمية والتي تنعكس سلبا على حياة السكان”

وأشار محمد العمادي إلى أن “قطاع غزة يشهد انهيارا شبه كامل بكافة القطاعات وعلى كل المستويات، “والأوضاع تشير لحدوث انفجار مجهول النتائج يتخوف منه الجميع، فلا شيء يخسره المواطن الغزي، وأريد أن تتكاثف الجهود بشكل أسرع لشعوري بصعوبة الحياة هناك في غزة وتصريحاتي ليست ضد أحد أو تهجماً على أي طرف أو تقليل من دور أحد في التخفيف عن سكان السكان، أو ضرب لمصداقية نضال الفصائل الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بغزة”.

وأكد “موقف دولة قطر الثابت الذي لا يتغير في دعم القضية الفلسطينية بكل المحافل الدولية، “بالوقت الحالي أو المستقبل، ولا زلنا نسعى بكل الطرق والعلاقات مع جميع الأطراف ومؤسسات الأمم المتحدة لتحسين حياة الناس بغزة وإبعادهم عن خطر الحرب ومنع انهيار المؤسسات الرسمية، والتي تنعكس سلبا على حياة السكان وهذا تأكيد على أن دولة قطر لن تتخلى عن سكان غزة”.

وكان السفير القطري محمد العمادي، قد اتهم إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية وحركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى، بأنهم مستفيدون ماليا وسياسيا من إبقاء غزة في حالة من النسيان.

وقال العمادي في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين، إنه “لا يوجد أمل في تحقيق السلام بين الفصائل الفلسطينية، وبين الفلسطينيين وإسرائيل، في المستقبل القريب”، مرجئا ذلك إلى أن “الكثير من الناس والأحزاب محليا وفي المنطقة، يستفيدون ماليا وسياسيا من إبقاء غزة في هذه الحالة”، على حد قوله.

واعتبر رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، “إن تصريحات السفير القطري محمد العمادي الأخيرة لا تخدم ولا تصب في مصلحة دفع مسار إنهاء الانقسام إلى الأمام”، مضيفا أن العمادي “أعطى تصريحات في تقديري مسيئة للفلسطنينيين والمصريين، وهذا مستغرب”.

وقال: إذا أرادت قطر، أرادت أن تساعد الشعب الفلسطيني، هذا لا يعني أن تتحول هذه المساعدات لإغراق الفلسطينيين في أوصاف وتوصيفات مسيئة لهم، وأيضاً لأصدقائهم وأشقائهم العرب، وتحديدا في مصر”.

وتابع رباح: نرى أن هذه التصريحات مسيئة ولا تعبر عن واقع الحال ولا الحقيقة، إلا إذا كانت لدى العمادي أجندة مُعادية للفلسطينيين.