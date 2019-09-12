أنباء عن تدهور صحة الرئيس المخلوع في سجن كوبر

أفاد مصدر في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم، بظهور الاعياء على الرئيس المخلوع عمر البشير بصورة واضحة .

ووفقًا لصحيفة التيار عن مصدر مطلع فأن الاعياء بدأ يظهر على الرئيس المخلوع عمر البشير في السجن بيد انه يجلس صامتا ولا يتحدث عن مرضه في حضور طبيب السجن .

وأضافت المصادر بأن البشير يرفض الإعتراف بالمرض حيث ان طبيب السجن طلب منه ان يشكو ما به ويتكلم حتي يعرف نوع المرض او يتوجه لاجراء فحوصات طبية فاجابه البشير : اذا عايز تفحص افحص لي ركبي”.

وكان البشير قبل خمس سنوات قد خضع إلى عملية جراحية لإستبدال مفصل (الركبة) في احدى مستشفيات المملكة العربية السعودية.

ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور فى منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.