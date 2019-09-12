وزير الإعلام: هيكلة مرتقبة لجميع أجهزة الإعلام الحكومية

التاريخ: 12-سبتمبر-2019
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كشف وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، يوم الخميس، عن ترتيبات لإعادة هيكلة كاملة للأجهزة الإعلامية الحكومية على مستوى السياسات والقيادات خلال الأيام المقبلة، لتحقيق أهداف الثورة، وأوضح أن المتغيرات التي شهدتها البلاد ما بعد ثورة ديسمبر تحتاج لإعلام يلبي متطلبات المرحلة.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستعقد عدداً من ورش العمل لتطوير أجهزة الإعلام والاهتمام بالتدريب وتأهيل العاملين وإحداث نقلة في بيئة العمل المعافاة، وذكر أن المتغيرات الأخيرة تحتاج إلى متطلبات تلبي السلام والتحول الديمقراطي.
وشدد فيصل بحسب الشروق – على أهمية الحريات والانفتاح على الإعلام العالمي والإقليمي في الدفاع عن قضايا ومطلوبات الثورة، والمساهمة في دعم التنوع وطرائق إدارته ودعم المساعي الجارية لتحقيق السلام في جميع أنحاء البلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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