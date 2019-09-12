بالفيديو : موسى هلال في أول ظهور بعد عامين من الاعتقال

ظهور زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال في فيديو منذ اعتقاله في 26 نوفمبر 2017م على يد النظام البائد.

وأظهر الفيديو والذي تقع تفاصيله أمام قيادة البرية التابع لقوات الشعب المسلحة إحاطة أبناء الشيخ وأبناء وبنات إخوانه وذويه بعربة لاندكروزر، وهم في حالة انهيار هيستيري وبكاء وصراخ برؤيتهم لموسى هلال منذ ما يقارب العامين من الاعتقال، وهو يتجه لمقر المحاكمة العسكرية السرية التي تعقد لمحاكمته بعد أن توقفت منذ ستة أشهر هو و23 معتقلاً آخرين بحسب صحيفة الانتباهة.

Advertisements

وكان النظام البائد قد وجه اتهام لهلال بمخالفة المادة 126 /أ من قانون القوات المسلحة المتعلقة بالتمرد علي النظام الدستوري. وذكر شهود عيان لـ(الانتباهة) أن موسى هلال طالب المحتشدين بالصمود، وقال لهم (شدو حيلكم)، وطمأنهم على صحته وقال لهم إنه بصحة جيدة، قبل أن تتحرك العربة المصحوبة برتل من العربات العسكرية والحراسات.

وفي ذات السياق تكونت هيئة دفاع مشتركة بين محامي موسي هلال السابقين البالغ عددهم 10 محامين وبين 5 محامين آخرين تابعين لقوى الحرية والتغيير. ويعتبر موسى هلال من أوائل الموقعين على إعلان الحرية والتغيير.

وفي ذات الاتجاه ذكرت مصادر أن المحكمة العسكرية السرية تم استئنافها بعد 6 أشهر من التوقف عقب توالي الوقفات الاحتجاجية للمطالبة باطلاق سراح موسى هلال والمعتقلين معه كان آخرها أمس الأول حيث دفع ذوي هلال بمذكرة للنائب العام ولوزارة العدل لاطلاق سراحه، وتم تأجيل المحكمة من يوم الاثنين الماضي للخميس إلا أن المحكمة تأجلت لوقت لاحق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)