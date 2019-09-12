من هم أفضل المدافعين في FIFA 20؟

تصدر النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة المدافعين الأعلى تصنيفًا في FIFA 20 بعد عامه الرائع مع الريدز.

وبحسب يوروسبورت كشفت EA Sports عن تصنيفات لاعبيها لـ FIFA 20، المقرر إصدارها في جميع أنحاء العالم في 27 سبتمبر ومعها تأتي الإثارة حول كيفية تسجيل أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

تصدر مدافع ليفربول وهولندا فيرجيل فان ديك قائمة أفضل المدافعين FIFA 20 بتصنيف إجمالي قدره 90، وحصل على المركز التاسع في القائمة الكاملة.

ولا يأتي تصنيف فان دايك العالي مفاجأة بعد موسم مثير للإعجاب قاد فيه ليفربول إلى كأس دوري أبطال أوروبا السادس والمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل على جائزة أفضل لاعب في العام من UEFA واختير لاعب العام في الدوري الإنجليزي ويظل المفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية على حساب الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

جورجيو كيليني، مدافع يوفنتوس والمسجل في فريق Piemonte Calcio بسبب صفقة الحقوق الحصرية كونامي مع يوفنتوس، هو الأقرب لفان دايك برصيد 89، حيث احتفظ بتصنيفه عن العام الماضي. وانضم إليه زميله في الدوري الايطالي ساليدو كاليدو كوليبالي وكذلك سيرجيو راموس أيضًا جميعهم بتصنيف 89.

دييغو جودين، الذي أكمل مؤخرا انتقاله إلى إنتر ميلان قادما من أتلتيكو مدريد رصيده 88 مع مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، وحصل اللاعب الأسباني الدولي على تصنيفات قوية بعد 87 درجة العام الماضي.

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ويحتل ثنائي توتنهام توبي ألدرفيريلد ويان فيرتونخن المركز الثالث برصيد 87، إلى جانب ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند وجوردي ألبا وأيمريك لابورت وتياجو سيلفا.

وحصل كل من صامويل أومتيتي وميلان سكرينيار وليوناردو بونوتشي وجوشوا كيميتش وماركينيوس على تصنيف 86.

وتمتّع آندي روبرتسون من ليفربول بإرتفاع تصنيفه السابق من 83 إلى 85 بفضل مجد ليفربول الأوروبي، وينضم إليه مدافع فريق ريال مدريد رافائيل فاران ومدافع يوفنتوس الجديد دي ليخت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)