بريطانيا ترحب بـ”إعلان المبادئ” بين الحكومة والحركات

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، عن ترحيبها بتوقيع المجلس السيادي السوداني والحركات المسلحة “الجبهة الثورية”، في محادثات بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا، يوم الأربعاء، على اتفاق لإعلان المبادئ، بحضور وزير شؤون الرئاسة في مكتب رئيس جمهورية جنوب السودان.

ووصف السفير البريطاني لدى السودان، عرفان صديق، في بيان، الاتفاقية بالخطوة المهمة المُرحب بها نحو السلام في السودان، مؤكداً أن الاستقرار والازدهار لن يتحقق بدون السلام.

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وجدد السفير بحسب الشروق – التزام بلاده بدعم جهود السلام في السودان، داعياً جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها والالتزام بتنفيذ الاتفاق.

ونجحت الأطراف السودانية عبر وساطة رئيس جنوب السودان، في الاتفاق على خارطة طريق تُمهِّد للعملية التفاوضية بعد يومين من بدء التفاوض بوصول وفد المجلس السيادي الانتقالي إلى جوبا.

وسبق أن أعلن المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، عن اتفاق الطرفين، على معظم القضايا العالقة بينهما، وأكد اقتراب توصل الطرفين إلى سلام شامل.

وأوضح قلواك، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء، أن الطرفين انخرطا في مناقشات جادة خاطبت جذور المشكلة واستمرت ليومين، بعد وصول وفد مجلس السيادة الانتقالي بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو لجوبا. وقال إن الاتفاق المنتظر توقيعه سيشكل ورقة مشتركة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)