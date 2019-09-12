أستراليا تطالب إيران معاملة رعاياها "بطريقة إنسانية"

وأضافت أن "الحكومة تبذل جهوداً كبرى لتتأكد من معاملتهم بشكل إنساني وسليم وفق المعايير الدولية"، وأوردت أن "ما من سبب" يدعو إلى الاعتقاد بأن التوقيف كان لدوافع سياسية".
وكانت جولي كينغ ومارك فيركين، المنحدران من بيرث في غرب أستراليا، يسافران منذ عامين ولم يضع الزوجان أي رسالة على مدونتهما منذ روايات عن رحلتهما إلى قرغيزستان، وباكستان قبل 10أسابيع.
وقالت عائلتاهما في بيان إنهما "تأملان في عودة مارك وجولي إلى منزلهما في أسرع وقت ممكن".
وكانت استراليا أكدت أمس الأربعاء توقيف 3 من مواطنيها في إيران.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الموقوفة الثالثة أستاذة جامعية أسترالية بريطانية، كانت تدرس في كامبريدج بإنجلترا، وتعمل أستاذة محاضرة في أستراليا، وأوقفت في إيران قبل حوالى عام.
وكانت أستراليا وافقت أخيرا على المشاركة في مهمة بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره ثلث النفط الذي ينقل بحراً في العالم.
ورأت الوزيرة أن توقيف الأستراليين الثلاثة غير مرتبط بمسائل دبلوماسية، وقالت: "ليس لدينا أي سبب للاعتقاد أن توقيفهم مرتبط بالقلق الدولي من البرنامج النووي الإيراني، أو بتطبيق عقوبات الأمم المتحدة، أو أمن حركة الملاحة البحرية".
وينضم المعتقلون الأستراليون لعشرات وربما مئات الرعايا الأجانب ومن مزدوجي الجنسية الذين تعتقلهم إيران، وتستخدمهم ورقة من أوراق الضغط السياسي لإدارة ملفاتها الخارجية، خاصةً بعد أن ضاق عليها الخناق عقب العقوبات المفروضة عليها بسبب انتهاكها للاتفاق النووي.
أعلنت أستراليا، الأربعاء، أن ثلاثة من رعاياها معتقلون في إيران، في نبأ يأتي بعد كشف دول غربية عدة عن سلسلة اعتقالات لمواطنيها في طهران.
وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية لوكالة فرانس برس إن "وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات ثلاثة أستراليين معتقلين في إيران". ورفض المصدر الإدلاء بمزيد من التفاصيل "حرصاً على خصوصية المعتقلين".
وكانت صحيفة التايمز اللندنية قالت في وقت سابق، إن السلطات الإيرانية تحتجز امرأتين بريطانيتين-أستراليتين في سجن إيفين في طهران.
وبحسب شبكة التلفزيون الأسترالية العامة "إيه بي سي" فإن السلطات الإيرانية احتجزت أيضاً صديق إحدى هاتين المرأتين وهو رجل أسترالي.
ولم يتّضح ما إذا كان قد تمّ توجيه الاتهام إلى الموقوفين الثلاثة أم لا.
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