ميسي يفاجئ جمهور برشلونة بـ”خبر حزين”

الخليج 365 :

قال النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الغائب عن صفوف برشلونة بداعي الإصابة، إنه بات في حال “أفضل”، لكن موعد عودته لم يحدد بعد، آملا في التمكن من خوض المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وغاب “البرغوث” عن المباريات الثلاث، التي خاضها برشلونة في الدوري هذا الموسم (حقق فيها فوزا وتعادلا وخسارة)، جراء إصابته في ربلة الساق اليمنى في الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية.

وقال ميسي في مقابلة مطولة مع صحيفة “سبورت” الكاتالونية “أشعر أني بت في حال أفضل. كان الأمر سيئا فعلا لأنه حصل في اليوم الأول للعودة، وبدا بسيطا (في البداية)، لكن في واقع الحال، أنا غائب عن الملاعب منذ 15 يوما”.

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وتابع: “الآن أشعر أنني مرتاح أكثر. سأعود عندما أشعر أنني تعافيت بالكامل”.

وردا على سؤال عما إذا كان سيتمكن من خوض المباراة ضد فالنسيا على “كامب نو” في المرحلة الرابعة هذا السبت، قال ميسي: “كلا، لا زلت أتمرن بمفردي ولم أحدد موعدا لعودتي. سأخضع لفحوص وعندما نرى أنني بت جاهزا بدنيا بنسبة 100بالمئة، سأكون مستعدا (للعودة)”.

ونقلت “فرانس برس” عن ميسي قوله “لن ألعب ضد فالنسيا، وسنرى ما إذا كنت سأكون جاهزا في الوقت المناسب لمواجهة دورتموند (الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا)، أو غرناطة (في 21 سبتمبر ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني)”، لكنه شدد على عدم وجود أي “موعد محدد” للعودة.

وأكد ميسي الذي أتم في يونيو عامه الـ32، توقه للعودة إلى المباريات، مضيفا “أمضيت وقتا طويلا خارج خط الملعب”.