الجمارك: (9) معابر جاهزة للتبادل التجاري مع جنوب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة د. بشير الطاهر، جاهزية (9) معابر حدودية مع دولة جنوب السودان، وقال الطاهر لدى لقاء وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني بوزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، إن هيئة الجمارك جاهزة للعمل بتلك المعابر لتكملة كافة الإجراءات الجمركية عبر الربط الشبكي، خاصة وأن الحركة التجارية تعود بفوائد في مجال الصادرات للدولتين، بجانب الحد من عمليات التهريب بوجود عدد (9) معابر حدودية بين البلدين. من جانبه أشاد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الداخلية في حماية الاقتصاد الوطني من عمليات التهريب خاصة هيئة الجمارك في الاستفادة من المعلومات والبيانات الخاصة بحركة التجارة. المادة السابقة غارات عنيفة تستهدف مقرا للطائرات المسيرة في “الإمارة الصينية” جنوب إدلب السورية المقالة القادمة الخارجية الأردنية تحذر من “تصعيد خطير”… وسط موجة غضب عربية

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