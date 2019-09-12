وزيرة العمل تؤكد ضرورة تعزيز الشراكة مع البنك الدولي

الخليج 365 :

أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية في السودان لينا الشيخ ، ضرورة تقوية الشراكة مع البنك الدولى، مشيدة بشراكته فى دعم المشروعات الاجتماعية بالوزارة.

وأعربت وزيرة العمل في الحكومة الانتقالية الجديدة لدى لقائها اليوم الخميس المدير الإقليمى للبنك الدولى كارى تورك والوفد المرافق لها، عن ارتياحها لمشروع شبكة الأمان الاجتماعى، المدعوم من البنك الدولى، كقاعدة للتعاون والاستمرار.

وأطلعت الشيخ وفد البنك الدولى على تحديات المرحلة القادمة والتى يمكن تجاوزها بالعمل المشترك، والتعاون والتنسيق ومعالجة المشاكل المتعلقة بتوفير فرص العمل والتركيز على معالجة المشاكل بالمناطق الأكثر حاجة فى مناطق النزاعات.

واستعرضت برنامج تخفيف حدة الفقر، من خلال برنامج مشروع المسح الإلكترونى لاستهداف الأسر الفقيرة، والحاجة الماثلة الآن لتحديد المستفيدين، مؤكدة أن الحكومة السودانية تسعى للتحول من الدعم الإنساني، إلى إحداث التنمية.

من جانبها، رحبت المدير الإقليمى للبنك الدولى بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة تعزيز الشراكة مع الوزارة ودورها فى تحديد المستفيدين من برامج البنك.