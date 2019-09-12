متطابات محاربة الفساد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مع زيادة عدد البلاغات ضد رموز النظام السابق والاتجاه لمحاربة الفساد وحجم ما ارتكبوه ابان فترة حكمهم نجد ان هناك اتجاها برز بقوة ينادى بضرورة اصلاح المؤسسات العدلية وتنقيتها من اتباع النظام البائد حتى يمكن الحديث عن اجراء محاكمات تحارب المفسدين وتكشف تجاوزاتهم وتعيد للشعب حقوقه المنهوبة.

فى هذا الصدد قدم تجمع المهنيين رؤية ثاقبة عن الوقت المناسب لمحاكمة المفسدين وبين ان هناك متطلبات جوهرية لايمكن بدونها محاربة الفساد بصورة حقيقية وعلى رأس هذه المتطلبات اعادة هيكلة وتقويم المؤسسات العدلية وتفكيك لوبيات النظام البائد التى مازالت تتحكم فى كثير من مواقع القرار بالهيئات والدوائر الرسمية .

ونورد ادناه مقتطفا من حديث للناطق الرسمى باسم تجمع المهنيين مما يتعلق بهذه القضية – محاربة الفساد – وقد وردت هذه الفقرات ضمن المؤتمر الصحفى للاستاذ الرشيد سعيد يعقوب ، فماذا قال ؟ ادناه ما نقلناه من الخبر :

اوضح تجمع المهنيين ان ملف الفساد لا يمكن التعامل فيه في الوقت الحالي باعتبار ان مؤسسات النظام السابق لا تزال قائمة داعيا في هذا الصدد لاعادة هيكلة المؤسسات العدلية والاسراع في تعيين رئيس القضاء والنائب العام داعيا وزير العدل الاسراع في اتخاذ الخطوات التي تعمل علي محاربة الفساد .

واكد المتحدث باسم التجمع الرشيد سعيد يعقوب ان هنالك 200 بلاغ فساد في مواجهة حوالي 300 من رموز النظام السابق مشددا علي ضرورة الاسراع في تشكيل مفوضية مكافحة الفساد حتي تعمل علي محاربة الفساد والقبض علي المفسدين .

انها رؤية واضحة ومضبوطة ويلزم العمل وفقها حتى لاتكون محاكمة رموز النظام السابق واعلان الحرب على الفساد حتى لايكون ذلك عملا اجوفا يفتقد للمضمون .