بداية غير موفقة ياحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كما فى كل مرة يحدث تحسن طفيف فى سعر صرف عملتنا الوطنية ثم لايلبث الامر ان يتوقف ليبدا العمل العكسى بانخفاض سعر الجنيه من جديد ويظل فى وضعه الصعب المترنح دون اى امل فى اصلاح حقيقى لاقتصادنا المنهك وجنيهنا المنهار .

مع الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وإذاعة السيد حمدوك لاسماء السادة الوزراء تحرك الجنيه متجها نحو تحسين وضعه وتقوية مركزه ، ولكن وكما فى كل مرة سريعا ماتراجع جنيهنا منهزما امام العملات الاخرى ولم يستطع مجابهتها فيترنح امامها بل قد يدخل الانعاش .

ومع السياسات الخاطئة التى كانت تنتهجها الحكومة السابقة وتجارتها فى العملة وتلاعبها فى الاشياء التى تشكل خطرا على اقتصاد البلد ، مع هذه الاجراءت الحكومية التى جانبت الصواب كان من الطبيعى ان يضطرب سعر الصرف ولايهدا بحال .

كثيرون تفاءلوا بتشكيل الحكومة الجديدة وراوها فاتحة خير قد تعم البلد ومن بين الملفات التى ارادوها ان تنفرج تحسن الوضع الاقتصادى واستعادة الجنيه ولو جزءا من عافيته ولكن طالما ان اقتصادنا ليس اقتصاد انتاج فكيف ننتظر تحسن سعر صرف عملتنا الوطنية بمجرد حدوث تطور سياسى ما فى البلد مهما كان كبيرا .

ومن المعروف ان الحكومة السابقة كانت تلجأ بشكل مباشر الى اعتقال بعض التجار والتضييق عليهم مطاردة السريحة كلما تدهور سعر الجنيه لكنها سرعان ماتنهزم امام قوة السوق الموازى الذى ربما الزمها بالرضوخ له والسير فى ركابه خاصة وهى تعلم ان ماتقوم بها من اجراءات لن تحل الاشكال باى حال من الاحوال لكنها مع ذلك تقدم عليها .

وبكل اسف وقعت الحكومة الجديدة فى نفس خطأ الماضية فلجات الى حملة اعتقالات واسعة لتجار العملة وهى تعلم ان هذا لايمثل حلا.

ويقول الخبر :

كشفت متابعات ( الاحداث نيوز) ان السلطات المختصة قامت باعتقالات واسعة لتجار العملة في السوق الموازي بالخرطوم.

ورصدت( الاحداث نيوز) توجس واحجام لتجار السوق الموازي بعد الهبوط النسبي فى أعقاب تشكيل الحكومة المدنية.

وافادت متابعاتنا عن استقرار اسعار العملات الاجنبية عند الانخفاض النسبي الذي سجلته بعد اعلان الحكومة وبلغ سعر شراء الدولار (67) جنيها فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي (17.50) جنيها

انتهى الخبر ونجد انفسنا مستغربين من وقوع الحكومة فى نفس اخطاء العهد البائد وتخوف الناس من هذه الخطوة واعتبروها بداية غير موفقة وتمنوا ان يعمل حمدوك على الانتباه لها وتجنب اثارها كما دعوا الى ان تنتهج الحكومة سياسة العمل الحر وتعمل على توفير النقد الاجنبى لمستلزمات الوارد وتغطية الطلب الرسمى عليه الامر الكفيل لوحدة بتحسين قيمة الجنيه وانهاء هذا التشوه الذى يشهده اقتصادنا.