السعودية بين الواقع الهش والتظاهر بالقوة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ورطة السعودية فى اليمن تبدو صعبة الفهم على السعودية نفسها فالحرب قد جلبت على الرياض ما لم تكن تتوقعه او تتحسب له بحسب السعوديين الذى لايعرفون لماذا لاتخرج بلدهم من المأزق او تحاول الخروج منه .

الصحيفة الامريكية واسعة الانتشار وول استريت جورنال سربت عن مسؤولين سعوديين (لم تسمهم) ان المملكة لاتريد ان تظل منجرة طويلا نحو الحرب لكن فى ظل وجود التوترات مع ايران فان السعودية لاتريد الظهور بصورة الجهة الضعيفة أو أنها تضررت ، وهذه التفسيرات تبين الانفصام فى سلوك المملكة بين الواقع الهش والتظاهر بالقوة ، ويغيب على ال سعود ادراك ماسيكون عليه الوضع اذا تاخروا فى هذه الحرب واين ستضرب اليمن فى المستقبل فالصواريخ الباليستية التى انتجت تستطيع ان تضرب فى اى مكان من جغرافيا دول التحالف وتغطى مساحة تتضمن كامل اراضى السعودية .

اليمن قالت بوضوح واكثر من مرة انها لا تشكل تهديدا لاحد ولاترغب فى غير الجوار الامن وانها لا تقبل ولن تقبل مطلقا بالوصاية والاملاءات من الخارج ولو ان السعودية تخلت عن سياساتها العدوانية واحترمت جيرانها لعاشت المنطقة فى سلام واطمئنان.

ويشهد العالم اجمع اليوم تفككا كاملا للتحالف الذئ انشئ فى العام ٢٠١٥ بقيادة السعودية لشن الحرب على اليمن وقد تخلت معظم الدول التى كانت مشاركة عن حماستها للاستمرار فى الحرب هذا غير من انسحبوا اصلا ، وهاهى السعودية تجد نفسها وحدها وليست فى منتصف الطريق وانما على الهاوية ودون حبال نجاة وقد يكون اليمن نفسه المعتدى عليه المظلوم هو طوق النجاة الذى يدفع العديد من الفرص للسعودية لتخرج من الهزيمة النهائية البادية الان للعيان.

تبينت السعودية اليوم انها اخطأت التقدير واساءت التصرف بشنها العدوان على اليمن وقد رأت كيف ان من دفعوها لخوض الحرب وزينوا لها العدوان كيف انهم اليوم يتملصون منها بل فيهم من يتنكر لها ويجزم ببراءته من الاشارة للرياض بدخول الحرب لانهم ايقنوا اليوم بقرب هزيمة الرياض ومحورها ككل ، واصبحوا الان يطالبون بضرورة وقف الحرب ليس لما تحمله من فظائع ولالبشاعة ماخلفته من اثار مأساوية على الوضع الانسانى ولكن لمنح الرياض المزيد

من الخيارات للخروج من المأزق قبل انعدام مسارات هذا الخروج والسقوط النهائي للمملكة .

ولو ان السعودية اليوم كانت على مشارف الانتصار لتسابق كثيرون لتأييدها وإعلان مناصرتها لكنهم ابطال اليمن وقد هزموا السعودية وابطلوا مشاريعها وجعلوا انصارها يتنكرون لها .