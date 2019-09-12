وزير التجارة يؤكد أهمية عودة العلاقات الاقتصادية مع دولة جنوب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علم (الموقع) أن وفداً من اتحاد الغرف التجارية التقى وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني.

وبحث اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بالحركة التجارية والعقبات التي تعترض طريقها.

وكشف مصدر مطلع ان وزير التجارة أكد على أهمية عودة الحركة التجارية بين دولتي السودان.

واشار مدني في اللقاء إلى أهمية فتح المعابر الحدودية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وآمنَّ على ضرورة وجود علاقات اقتصادية تقوم على اساس المصالح المتبادلة.

واعلن مدني على بذل جهود وزارته خلال الفترة المقبلة لإضافة قيمة مضافة للمنتجات السودانية تقوم على اساس انشاء صناعة مبنية ومرتبطة بالانتاج المحلي متعهدا بحل كافة الاشكاليات التي تعترض طريق الصادرات السودانية. المادة السابقة خروج الجزائر وتونس والمغرب من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقالة القادمة ضربة موجعة للهلال قبل موقعة انيمبا النيجيري

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