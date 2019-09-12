- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
علم (الموقع) أن وفداً من اتحاد الغرف التجارية التقى وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني.
وبحث اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بالحركة التجارية والعقبات التي تعترض طريقها.
وكشف مصدر مطلع ان وزير التجارة أكد على أهمية عودة الحركة التجارية بين دولتي السودان.
واشار مدني في اللقاء إلى أهمية فتح المعابر الحدودية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وآمنَّ على ضرورة وجود علاقات اقتصادية تقوم على اساس المصالح المتبادلة.
واعلن مدني على بذل جهود وزارته خلال الفترة المقبلة لإضافة قيمة مضافة للمنتجات السودانية تقوم على اساس انشاء صناعة مبنية ومرتبطة بالانتاج المحلي متعهدا بحل كافة الاشكاليات التي تعترض طريق الصادرات السودانية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التجارة يؤكد أهمية عودة العلاقات الاقتصادية مع دولة جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.