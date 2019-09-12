فضيحة في مباراة المريخ وهلال الجبال الملغية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تسبب غياب اللاعبين الدوليين بالمنتخب الوطني عن تحضيرات مباراة المريخ والهلال الجبال والتي كان مقرر قيامها الاربعاء الى تأجيلها ويجدر ذكره ان مدرب المريخ كان يعول على لاعبي المريخ في اكمال النقص الحاد الذي يعانيه المريخ خاصة ان عدد حضور اللاعبين كان خمسة لاعبين فقط وهو ما سبب حرج لمدرب المريخ ابراهومة

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