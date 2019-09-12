الخليج 365 : تراجع اشرف سيد احمد الكادرنيال عن الاستقالة التي دفع بها مؤخرا لزملاءه في المجلس وقرر العودة لحملة راية الهلال وقيادة المجلس في المرحلة المقبلة بضغط من اعضاء مجلس الهلال الذي رفضوا الاستقالة ويتوقع ان يعقد الهلال جلسة خلال الساعات المقبلة يقودها الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الهلال يتراجع إستقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.