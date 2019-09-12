عناصر بالنظام السابق يقومون بتحريض المواطنيين للقيام بمظاهرات مضادة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلعة عن رصد وتحديد شخصيات تتبع للنظام البائد تقوم بتحريض مواطنى جنوب الخرطوم على الخروج فى تظاهرات تستهدف أمن ولاية الخرطوم، ونقلت مصادر ان اولى تظاهرة شهدها مكتب اراضي الخرطوم جنوب الازهري مربع (26)، وهو المكتب المسؤول عن اراضي احياء سوبا، السلمة، مايو، عد الحسين وطيبة الكبابيش، ومسؤول عن تخطيط وتنظيم احياء جنوب الحزام، ونقلت المصادر ان التظاهرات الممنهجة بدأت قبل يومين، وكان اول موكب من حى مايو الوحدة الذين طالبوا مكتب الاراضي باعادة الحقوق التى سلبت منهم، والقيام بتخطيط مساكن لبعض الذين يقيمون فى العشش والرواكيب، وكان الموكب الثانى من حى سوبا الاراضي. وكشفت عناصر الموكب ان هنالك تزويراً في ملفاتهم، وان سكان سوبا الاصليين تم ترحيلهم للفتح ام درمان وجبل اولياء مدينة الرشيد، اما السكان غير المستحقين فقد وزعت لهم اراضي في سوبا، وكانت معلومات قد وردت لدى مباحث مخالفات الاراضي التابعة للادارة العامة للمباحث والتحقيقات المركزية تفيد بأن ثوار مايو اصدروا بياناً اتهموا فيه عناصر بالنظام البائد بتحريك مواكب وتظاهرات بقصد خلق بلبلة بالولاية. وفى ذات السياق أعدت مباحث الاراضي فريقاً للتحرى الميدانى تمكن من جمع المعلومات والتحري، حيث توصلت عناصر الفريق الى تورط شخصيات تتبع للنظام البائد فى تحريض وتأليب اهالى جنوب الحزام للخروج فى مواكب وتظاهرات، وتم رصد تحركاتهم وتحديد شخصياتهم، وسيتم القبض عليهم خلال الساعات القادمة.