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عطل مؤقت في تشغيل مصفاة ميناء عبدالله في الكويت

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قالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان، إن الشركة اضطرت لإطفاء مصفاة ميناء عبدالله، اليوم الخميس وإعادة تشغيلها وفق نظام "التدوير الساخن" بعد فقدان إنتاج البخار في المصفاة.

 

ونقل البيان عن عبدالله العجمي المتحدث باسم الشركة قوله "تم فقدان إنتاج البخار في مصفاة ميناء عبدالله عصر اليوم، مما اضطر الشركة إلى إطفاء المصفاة وتشغيلها وفق نظام التدوير الساخن".

 

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وأضاف قائلا: "تشغيل المصفاة وفق هذا النظام نتج عنه زيادة غاز الشعلة بشكل كثيف، ويجري العمل حاليا على إعادة تشغيل أنظمة البخار بغية استعادة وتيرة التشغيل إلى طبيعتها".

 

وقال العجمي، إن عمليات التصدير من المصفاة لم تتأثر.

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