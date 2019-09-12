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مقتل 4 وإصابة 7 في انفجار بجنوب شرق تركيا

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قال مصدر في مستشفى محلي اليوم إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة آخرون في جنوب شرق تركيا إثر انفجار عبوات ناسفة على أحد الطرق أثناء مرور إحدى المركبات.

 

وأضاف المصدر أن الانفجار وقع في منطقة قولب بإقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد.

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