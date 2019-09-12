انخفاض معدل البطالة بالسعودية

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني 2019، الصادرة عن هيئة الإحصاء في السعودية اليوم الخميس، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 12.3 %، مقارنة بـ 12.5 % بنهاية الربع الأول 2019، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور 6 % وبين الإناث 31.3 %.

ووفقًا للبيانات، التي وزعت اليوم الخميس، انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان «15 سنة فأكثر» إلى 5.6 %، مقارنة بـ 6 % في الربع الذي سبقه.

ويبلغ عدد الذكور من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الثاني 10.56 مليون فرد، بنسبة 82.1 % من إجمالي المشتغلين، بينما يبلغ عدد الإناث منهم 2.3 مليون بنسبة 17.9 %.

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ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء فقد بلغ عدد الأجانب المشتغلين 9.77 مليون عامل، يمثلون 76 % من إجمالي المشتغلين في السعودية، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.09 مليون فرد، وهو ما يمثل 24 % من الإجمالي.

وتمركز أغلب المشتغلين بالسعودية في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، بـ 8.52 مليون عامل، ما يمثل 66.2 % من إجمالي المشتغلين، ثم الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية بـ 9.6 %، فيما بلغت نسبة العمالة المنزلية 24.2 % من الإجمالي.